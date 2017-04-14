Silk Way Airlines и Boeing подписали контракт на закупку 10 самолетов на 1 млрд долларов

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и американская аэрокосмическая корпорация Boeing подписали контракт на приобретение десяти пассажирских самолетов Boeing-737 MAX.

Как сообщает Report, документ был подписан 14 апреля в Баку президентом Silk Way Holding Зауром Ахундовым и старшим вице-президентом компании Boeing Марти Бентроттом. На церемонии подписания присутствовали президент AZAL Джахангир Аскеров и чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Общая сумма соглашения составляет около 1 млрд долларов США.

На основании предварительного обсуждения с Экспортно-импортным банком США (Ex-ImBank), впервые в истории гражданской авиации Азербайджана финансирование сделки по приобретению воздушных судов будет осуществлено без предоставления государственных гарантий.

Отметим, что договоренность на поставку в Азербайджан современных воздушных судов Boeing-737 MAX была достигнута летом прошлого года в рамках аэрокосмического салона Farnborough Airshow - 2016 в Великобритании.

Первые два самолета новейшего поколения будут доставлены в Азербайджан к концу 2018 года, а остальные – до конца 2020 года.

Как заявил журналистам президент Silk Way Holding Заур Ахундов, подписанием данного соглашения гражданская авиация Азербайджана вступает в новый этап своего развития. "Silk Way Airlines получит десять новых и современных самолетов производства Boeing. Мы планируем предоставлять эти самолеты другим авиаперевозчикам на основе операционного и финансового лизинга. Этот проект имеет очень хорошую перспективу", - сказал он.

По словам посла Роберта Секуты, подписанный документ является показателем очень тесных отношений между США и Азербайджаном. "Самолеты, производимые корпорацией Boeing, отличаются своей надежностью, этими самолетами безопасно осуществляются как пассажироперевозки, так и грузоперевозки. Мы очень заинтересованы в подписании такого документа с азербайджанской компанией и очень удовлетворены достигнутым соглашением",- сказал посол. Он также выразил готовность своей страны сотрудничать с создаваемой в Азербайджане низкобюджетной компанией BUTA AİRWAYS.

По словам старшего вице-президента Boeing Марти Бентротта, закупаемые Азербайджаном современные самолеты, рассчитанные на 189 пассажиров, очень эффективные и надежные. "Подписанное соглашение мы считаем очень важным торговым соглашением между США и Азербайджаном", - сказал он.

Модернизированная серия самолетов 737 MAX оборудована новыми двигателями LEAP-1B производства CFM International, которые позволяют сократить расход топлива на 13% по сравнению с самыми топливно-эффективными современными самолетами. Последние усовершенствования конструкции, в том числе установка нового винглета Advanced Technology, сокращает сопротивление, что способствует дальнейшему улучшению эксплуатационных характеристик 737 MAX особенно при полетах на большие расстояния. В настоящее время самолеты проходят тестовые испытания в Сиэтле (штат Вашингтон, США).