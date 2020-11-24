О нас
Report Georgia
Аудио новости

Siemens и Deutsche Bahn готовятся к испытаниям водородных поездов

Siemens и Deutsche Bahn готовятся к испытаниям водородных поездов Стоимость одного поезда составит от 5 млн евро до 10 млн евро, что в целом создает рыночный потенциал в размере 50–150 млрд евро
Инфраструктура
24 ноября 2020 г. 12:26
Siemens и Deutsche Bahn готовятся к испытаниям водородных поездов

Siemens Mobility и Deutsche Bahn приступили к разработке поездов на водородных топливных элементах и заправочной станции для них.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, они будут испытаны в 2024 г.оду с целью замены дизельных двигателей на местных железнодорожных сетях Германии.

Прототип будет построен компанией Siemens. Он основан на электрическом вагоне Mireo Plus, который будет оснащен топливными элементами для превращения водорода и кислорода в электричество, а также резервным аккумулятором, говорится в совместном заявлении двух компаний.

Исполнительный директор Siemens MOBILE Майкл Питер сообщил агентству Reuters, что в зависимости от того, где будет работать поезд, он объединяет возможность питания от трех источников в модульной системе — либо от батареи, либо от топливного элемента, либо от существующих воздушных линий.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn не электрифицировал 40% своей сети протяженностью 33 тыс. км, на которых эксплуатируется 1,3 тыс. тепловозов, работающих на ископаемом топливе.

Железнодорожный транспорт подлежит декарбонизации в долгосрочной перспективе в соответствии с планами Европейского Союза и национальными климатическими целями Германии.

«Наши водородные поезда способны в долгосрочной перспективе полностью заменить дизельные», — сказал М.Питер.

Новый прототип будет иметь запас хода 600 км, развивать максимальную скорость 160 км/ч и заправляться в течение 15 мин. Он будет проходить испытания между Тюбингеном, Хорбом и Пфорцхаймом в земле Баден-Вюртемберг.

По словам М.Питера, основной целевой рынок — операторы региональных сетей, которые обычно повторно заказывают партии от 10 до 50 поездов.

«Мы оцениваем рыночный потенциал в 10–15 тыс. поездов в Европе, которые необходимо будет заменить в течение следующих 10–15 лет. Причем 3 тыс. поездов только в Германии», — сказал исполнительный директор Siemens MOBILE.

Стоимость одного поезда составит от 5 млн евро до 10 млн евро (5,9–11,9 млн долларов США), что в целом создает рыночный потенциал в размере 50–150 млрд евро.

В Берлине ожидают, что экологически чистый водород станет конкурентоспособным с ископаемым топливом в долгосрочной перспективе и будет играть ключевую роль в декарбонизации промышленности, отопления и транспорта.

Отметим, что первый в мире поезд на топливных ячейках был испытан в Германии в середине сентября.

В октябре в Японии был создан консорциум по разработке водородных поездов. В него вошли Toyota, Hitachi и Восточно-японская железнодорожная компания JR East.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Almaniyada hidrogen qatarının sınaqları keçiriləcək
Версия на английском языке Siemens, Deutsche Bahn launch hydrogen trains trial in Germany

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Вспоминая поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Вспоминая поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi