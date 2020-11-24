Siemens и Deutsche Bahn готовятся к испытаниям водородных поездов

Стоимость одного поезда составит от 5 млн евро до 10 млн евро, что в целом создает рыночный потенциал в размере 50–150 млрд евро

Siemens Mobility и Deutsche Bahn приступили к разработке поездов на водородных топливных элементах и заправочной станции для них.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, они будут испытаны в 2024 г.оду с целью замены дизельных двигателей на местных железнодорожных сетях Германии.

Прототип будет построен компанией Siemens. Он основан на электрическом вагоне Mireo Plus, который будет оснащен топливными элементами для превращения водорода и кислорода в электричество, а также резервным аккумулятором, говорится в совместном заявлении двух компаний.

Исполнительный директор Siemens MOBILE Майкл Питер сообщил агентству Reuters, что в зависимости от того, где будет работать поезд, он объединяет возможность питания от трех источников в модульной системе — либо от батареи, либо от топливного элемента, либо от существующих воздушных линий.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn не электрифицировал 40% своей сети протяженностью 33 тыс. км, на которых эксплуатируется 1,3 тыс. тепловозов, работающих на ископаемом топливе.

Железнодорожный транспорт подлежит декарбонизации в долгосрочной перспективе в соответствии с планами Европейского Союза и национальными климатическими целями Германии.

«Наши водородные поезда способны в долгосрочной перспективе полностью заменить дизельные», — сказал М.Питер.

Новый прототип будет иметь запас хода 600 км, развивать максимальную скорость 160 км/ч и заправляться в течение 15 мин. Он будет проходить испытания между Тюбингеном, Хорбом и Пфорцхаймом в земле Баден-Вюртемберг.

По словам М.Питера, основной целевой рынок — операторы региональных сетей, которые обычно повторно заказывают партии от 10 до 50 поездов.

«Мы оцениваем рыночный потенциал в 10–15 тыс. поездов в Европе, которые необходимо будет заменить в течение следующих 10–15 лет. Причем 3 тыс. поездов только в Германии», — сказал исполнительный директор Siemens MOBILE.

Стоимость одного поезда составит от 5 млн евро до 10 млн евро (5,9–11,9 млн долларов США), что в целом создает рыночный потенциал в размере 50–150 млрд евро.

В Берлине ожидают, что экологически чистый водород станет конкурентоспособным с ископаемым топливом в долгосрочной перспективе и будет играть ключевую роль в декарбонизации промышленности, отопления и транспорта.

Отметим, что первый в мире поезд на топливных ячейках был испытан в Германии в середине сентября.

В октябре в Японии был создан консорциум по разработке водородных поездов. В него вошли Toyota, Hitachi и Восточно-японская железнодорожная компания JR East.