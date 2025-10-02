Штефани Штальмайстер: ВБ и Азербайджан согласуют детали финансирования Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ

Всемирный банк (ВБ) и правительство Азербайджана в настоящее время определяют, какой этап расширения Бакинского международного морского порта (БММП) будет профинансирован.

Об этом сообщила Report страновой менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Штальмайстер (Stefanie Stallmeister).

"Мы ведем переговоры с холдингом AZCON и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о расширении Бакинского порта, который является приоритетом для правительства. Сейчас определяется, какой именно этап будет профинансирован и каким образом. Я полагаю, речь идет уже о финальном решении по расходам. Мы рады сотрудничать с правительством, поскольку это важный проект для развития и укрепления Среднего коридора", - отметила Ш.Штальмайстер.

Напомним, что в Азербайджане реализуется вторая фаза строительства Бакинского порта, включающая расширение сухогрузного причала и припортовых станций. В настоящее время его пропускная способность составляет 150 000 TEU, а в течение ближайших двух лет планируется увеличить показатель до 260 000 TEU.

Ранее в интервью Report региональный директор ВБ по Южному Кавказу Роланд Прайс сообщила о проведении переговоров по поддержке дальнейшего развития Бакинского международного морского порта.