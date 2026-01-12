Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Шахин Мустафаев: Водные ресурсы в основных водохранилищах страны увеличились на 60%

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 16:22
    Шахин Мустафаев: Водные ресурсы в основных водохранилищах страны увеличились на 60%

    Объем водных ресурсов в основных водохранилищах Азербайджана по состоянию на 1 января текущего года составил 16,4 млрд кубометров

    Как сообщает Report, об этом вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном госпрограмме по совершенствованию систем водоснабжения на 2026–2035 годы.

    По его словам, начиная с 2020 года, Кабинет министров ежегодно утверждает годовой водохозяйственный баланс страны: "Водохозяйственный баланс отражает фактические показатели за предыдущие три года, ожидаемые показатели за отчетный год и прогнозные показатели на следующий год, что позволяет провести общую оценку формирования и использования водных ресурсов страны. Благодаря мерам, принятым для планомерного, скоординированного и оптимального использования водных ресурсов с расстановкой приоритетов и учетом целей питьевого водоснабжения, орошения, энергетики и других целей, объем водных ресурсов в основных водохранилищах по состоянию на 1 января текущего года составил 16,4 млрд кубометров, что на 6,2 млрд кубометров, или 60 процентов, больше, чем в соответствующий период 2020 года".

    Вице-премьер также отметил, что в Мингячевирском водохранилище – крупнейшем водохранилище страны, накопилось около 13 млрд кубометров воды против 8 млрд кубометров в 2020 году. Так, с 2024 года Мингячевирское водохранилище возвращается в многолетний режим регулирования, добавил он.

    Шахин Мустафаев совещание госпрограмма водоснабжение
    Şahin Mustafayev: "Azərbaycanın əsas su anbarlarında su ehtiyatları 60 % artıb"

    Последние новости

    17:09

    ADSEA в ближайшие годы проведет капремонт магистральных водопроводов Кура–Баку и Огуз–Габала-Баку

    Инфраструктура
    17:09

    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10°

    Экология
    17:07

    Азербайджан выдвинут на пост вице-президента Ассамблеи IRENA

    Энергетика
    17:06

    В Ташкентском университете создадут Учебно-исследовательский центр азербайджановедения

    Внешняя политика
    17:05

    Под персидским ковром: как протесты в Иране вскрывают системный кризис

    В регионе
    17:03

    Трамп заявил, что "спас НАТО"

    Другие страны
    17:02

    Шахин Мустафаев: Правобережный Тертерчайский оросительный канал будет реконструирован

    Инфраструктура
    16:59

    В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 года

    Инфраструктура
    16:58

    Экс-премьер Грузии задержан и этапируется в пенитенциарное учреждение - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей