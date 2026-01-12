Шахин Мустафаев: Водные ресурсы в основных водохранилищах страны увеличились на 60%

Объем водных ресурсов в основных водохранилищах Азербайджана по состоянию на 1 января текущего года составил 16,4 млрд кубометров

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном госпрограмме по совершенствованию систем водоснабжения на 2026–2035 годы.

По его словам, начиная с 2020 года, Кабинет министров ежегодно утверждает годовой водохозяйственный баланс страны: "Водохозяйственный баланс отражает фактические показатели за предыдущие три года, ожидаемые показатели за отчетный год и прогнозные показатели на следующий год, что позволяет провести общую оценку формирования и использования водных ресурсов страны. Благодаря мерам, принятым для планомерного, скоординированного и оптимального использования водных ресурсов с расстановкой приоритетов и учетом целей питьевого водоснабжения, орошения, энергетики и других целей, объем водных ресурсов в основных водохранилищах по состоянию на 1 января текущего года составил 16,4 млрд кубометров, что на 6,2 млрд кубометров, или 60 процентов, больше, чем в соответствующий период 2020 года".

Вице-премьер также отметил, что в Мингячевирском водохранилище – крупнейшем водохранилище страны, накопилось около 13 млрд кубометров воды против 8 млрд кубометров в 2020 году. Так, с 2024 года Мингячевирское водохранилище возвращается в многолетний режим регулирования, добавил он.