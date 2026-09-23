Шахин Мустафаев: Транзитные грузоперевозки между Азербайджаном и Китаем выросли на 8%

Объем транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Китаем за семь месяцев 2026 года достиг 272,6 тыс. тонн, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования Китайской Народной Республики (КНР).

По словам Мустафаева, Китай является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана, в то время как Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая в регионе Южного Кавказа.

"В этом контексте особое значение имеют развитие Среднего коридора и расширение его пропускной способности. Существуют широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок и повышения эффективности транзита по этому маршруту, соединяющему Китай, Центральную Азию, Азербайджан и Европу. Для адаптации Среднего коридора к растущим грузопотокам Азербайджан последовательно инвестирует в развитие транспортной и логистической инфраструктуры на своей территории и реализует крупные инфраструктурные проекты", - сказал он.

Мустафаев напомнил, что Азербайджан был одним из первых государств, присоединившихся к выдвинутой Китаем в 2015 году инициативе "Пояс и путь".

"В рамках этой инициативы активно развивается сотрудничество в направлении создания современных транспортных связей между Востоком и Западом. Хотел бы также отметить, что в рамках визита азербайджанской делегации в Китайскую Народную Республику вчера она приняла участие в Форуме по глобальному устойчивому транспорту - 2026, а также во встрече высокого уровня по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В этом контексте вновь было подчеркнуто значение Среднего коридора как важного транспортного звена между Востоком и Западом, а также важность дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сферах транспорта, транзита и логистики", - сказал он.

Вице-премьер также затронул сотрудничество в сфере туризма между странами, отметив роль безвизового режима.

"Отношения в сфере туризма в последние годы также динамично развиваются. Взаимная отмена визового режима в 2025 году дала значительный импульс расширению туристических связей. В прошлом году число китайских туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 42%, а туристический поток из Азербайджана в Китай вырос примерно на 85%", - подчеркнул он.