Şahin Mustafayev: Azərbaycan və Çin arasında tranzit yük daşımaları 8% artıb
- 23 sentyabr, 2026
- 19:31
Bu ilin yeddi ayı ərzində Azərbaycan və Çin arasında tranzit yük daşımalarının həcmi 2025-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 8% artaraq 272,6 min tona çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev Çin Xalq Respublikasının yaranmasının 77-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə bildirib.
Ş.Mustafayevin sözlərinə görə, Çin Azərbaycanın aparıcı ticari-iqtisadi tərəfdaşlarından biridir, Azərbaycan isə Cənubi Qafqaz regionunda Çinin ən böyük ticarət tərəfdaşıdır.
"Bu kontekstdə Orta Dəhlizin inkişafı və onun buraxılış qabiliyyətinin genişləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çin, Mərkəzi Asiya, Azərbaycan və Avropanı birləşdirən bu marşrut üzrə yük daşımalarının həcminin artırılması və tranzitin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur. Orta Dəhlizi artan yük axınlarına uyğunlaşdırmaq üçün Azərbaycan öz ərazisində nəqliyyat və logistika infrastrukturunun inkişafına ardıcıl olaraq sərmayə yatırır və irimiqyaslı infrastruktur layihələri həyata keçirir", - o bildirib.
Ş.Mustafayev xatırladıb ki, Azərbaycan Çinin 2015-ci ildə irəli sürdüyü "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsünə qoşulan ilk dövlətlərdən biri olub.
"Bu təşəbbüs çərçivəsində Şərq və Qərb arasında müasir nəqliyyat əlaqələrinin yaradılması istiqamətində əməkdaşlıq fəal şəkildə inkişaf edir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti Çinə səfəri çərçivəsində dünən Qlobal Dayanıqlı Nəqliyyat Forumu - 2026-da, eləcə də Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə yüksək səviyyəli görüşdə iştirak edib. Bu kontekstdə Orta Dəhlizin Şərq və Qərb arasında mühüm nəqliyyat halqası kimi əhəmiyyəti, həmçinin nəqliyyat, tranzit və logistika sahələrində Azərbaycan və Çin arasında əməkdaşlığın gələcək inkişafının vacibliyi bir daha vurğulanıb", - o bildirib.
Baş nazirin müavini vizasız rejimin rolunu qeyd edərək ölkələr arasında turizm sahəsində əməkdaşlığa da toxunub.
"Son illər turizm sahəsində əlaqələr də dinamik şəkildə inkişaf edir. 2025-ci ildə viza rejiminin qarşılıqlı ləğvi turizm əlaqələrinin genişlənməsinə mühüm təkan verib. Ötən il Azərbaycana səfər edən çinli turistlərin sayı 42%, Azərbaycandan Çinə turist axını isə təxminən 85% artıb", - o vurğulayıb.