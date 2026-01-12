Шахин Мустафаев: Правобережный Тертерчайский оросительный канал будет реконструирован

Завершена работа над проектно-сметной документацией по реконструкции правобережного Тертерчайского оросительного канала.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Госпрограмме по совершенствованию систем водоснабжения на 2026–2035 годы.

По его словам, за минувший период на освобожденных от оккупации территориях были проведены широкомасштабные строительно-монтажные, восстановительные и реконструкционные работы, реализованы многочисленные инфраструктурные проекты.

"С восстановлением территориальной целостности, суверенитета нашей страны под Вашим верховным руководством был также восстановлен контроль над нашими водными ресурсами на этих территориях, что равно приблизительно 20 процентам от всех водных ресурсов, формирующихся на территории страны. Координация деятельности по мероприятиям, связанным со строительством, реконструкцией, восстановлением водохозяйственных объектов на освобожденных от оккупации территориях, снабжением питьевой и оросительной водой, обеспечивается Комиссией совместно с Координационным штабом. Как Вы отметили, в Лачинском районе построено и введено в эксплуатацию Забухчайское водохранилище емкостью 26,7 млн кубометров, призванное обеспечить оросительной водой 12 тыс. гектаров земель Губадлинского и Зангиланского районов. В Агдеринском районе отремонтировано и восстановлено Суговушанское водохранилище емкостью 5,9 млн кубометров. Реконструирован и введен в эксплуатацию левобережный Тертерчайский оросительный канал протяженностью 20 км, служащий улучшению водоснабжения 29,7 тыс. гектаров земель в четырех районах, и магистральный канал длиной 5,2 км, снабжающий его водой из Суговушанского водохранилища", - сказал вице-премьер.

Шахин Мустафаев отметил, что завершена работа над проектно-сметной документацией по реконструкции правобережного Тертерчайского оросительного канала протяженностью 50 км, который улучшит водоснабжение 67 тыс. гектаров земель в пяти районах, и начнутся строительные работы. "Отремонтировано и восстановлено Хачинчайское водохранилище в Агдамском районе емкостью 23 млн кубометров, способное обеспечить водой 7 тыс. гектаров посевных угодий, и Конделенчайские водохранилища в Физулинском районе общим объемом 15,5 млн кубометров, рассчитанные на орошение посевных угодий площадью 6,2 тыс. гектаров. Работа над проектно-сметной документацией в связи со строительством Хакаричайского водохранилища емкостью 91 млн кубометров в Лачинском районе и Бергюшадчайского водохранилища емкостью 67 млн кубометров в Губадлинском районе близится к завершению", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Хакаричайское водохранилище на начальном этапе предназначено для обеспечения питьевой водой Лачинского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского и Агдамского районов. Бергюшадчайское водохранилище, наряду с обеспечением оросительной водой 8,8 тыс. гектаров земель в Губадлинском, Зангиланском и Джебраильском районах, также будет служить для переброски 12 кубометров воды в секунду в магистральный канал, проектируемый для водохранилища "Гыз Галасы". "В соответствии с действующими договоренностями между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран продолжаются меры по рациональному использованию водных и энергетических ресурсов Худаферинского водохранилища и водохранилища "Гыз Галасы" на реке Араз", - добавил Мустафаев.