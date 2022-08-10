Шахин Багиров встретился с водителями грузовых транспортных средств на таможенных постах

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК), временно исполняющий обязанности председателя генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров ознакомился с ситуацией в Центре упрощения торговли (ЦУТ) на границе с Грузией и н

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК), временно исполняющий обязанности председателя генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров ознакомился с ситуацией в Центре упрощения торговли (ЦУТ) на границе с Грузией и на таможенном посту "Красный мост" Главного западного территориального таможенного управления.

Об этом Report сообщили в Управлении по прессе и связям с общественностью ГТК.

Было отмечено, что Ш.Багиров проследил за процессом выполнения таможенных операций и оказания других услуг в ЦУТ, дал поручения по дальнейшей интенсификации работы, недопущению задержек, повышению уровня обслуживания, встретился с водителями грузовых транспортных средств, выслушал их мнение.

Затем он ознакомился с существующей инфраструктурой на таможенном посту "Красный мост" и дал поручения и рекомендации по ускорению пограничных процессов, дальнейшему упрощению и совершенствованию таможенных операций, повышению эффективности таможенного контроля, в частности по реализации мер, способствующих ускорению международного транзита.