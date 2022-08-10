О нас

Шахин Багиров встретился с водителями грузовых транспортных средств на таможенных постах

Шахин Багиров встретился с водителями грузовых транспортных средств на таможенных постах Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК), временно исполняющий обязанности председателя генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров ознакомился с ситуацией в Центре упрощения торговли (ЦУТ) на границе с Грузией и н
Инфраструктура
10 августа 2022 г. 14:03
Шахин Багиров встретился с водителями грузовых транспортных средств на таможенных постах

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК), временно исполняющий обязанности председателя генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров ознакомился с ситуацией в Центре упрощения торговли (ЦУТ) на границе с Грузией и на таможенном посту "Красный мост" Главного западного территориального таможенного управления.

Об этом Report сообщили в Управлении по прессе и связям с общественностью ГТК.

Было отмечено, что Ш.Багиров проследил за процессом выполнения таможенных операций и оказания других услуг в ЦУТ, дал поручения по дальнейшей интенсификации работы, недопущению задержек, повышению уровня обслуживания, встретился с водителями грузовых транспортных средств, выслушал их мнение.

Затем он ознакомился с существующей инфраструктурой на таможенном посту "Красный мост" и дал поручения и рекомендации по ускорению пограничных процессов, дальнейшему упрощению и совершенствованию таможенных операций, повышению эффективности таможенного контроля, в частности по реализации мер, способствующих ускорению международного транзита.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоŞahin Bağırov gömrük postlarında sürücülərlə görüşərək onların fikirini dinləyib

Экслюзивные новости

Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi