Сельчук Акат: Азербайджан по БТК может участвовать в цепочке поставок Европы

"Двустороннее сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в вопросе инвестиций имеет стратегическое значение. После завершения пандемии коронавирусной инфекции мы должны создать новую синергию, объединив наши возможности".

Об этом в интервью агентству "Анадолу" заявил глава Делового совета Турция-Азербайджан Совета по внешнеэкономическим отношениям Турции (DEİK) Сельчук Акат.

Он отметил, что несмотря на ограничение поездок в период пандемии, взаимодействие между двумя странами не только не прекратилось, но и увеличилось благодаря железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс: "Это еще раз доказало значимость Баку-Тбилиси-Карс, являющегося совместным стратегическим инвестиционным проектом Турции и Азербайджана.

Недавно из Карса по БТК был отправлен 940-метровый грузовой состав, состоящий из 82 контейнеров, с продукцией турецких компаний для потребителей в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Таким образом, на фоне закрытия сухопутных дорог БТК стал важным транзитным путем для экспортеров Азербайджана и Турции".

По его словам, в I квартале этого года экспорт Турции в Азербайджан вырос на 15,3% и составил 566 млрд долларов США: "В этот период в Азербайджан в основном были отправлены оборудование и ткани для производства масок, респираторы".

Он также подчеркнул, что 2 467 азербайджанских компаний инвестировали в Турцию 6,9 млрд долларов США, 3 400 турецких компаний инвестировали в Азербайджан 6,6 млрд долларов США.

"БТК, соединяющий Каспийское и Средиземное моря, приблизил Азербайджан к Европе через Турцию. Таким образом, используя железнодорожную линию, мы можем реализовать меры по присоединению Азербайджана к цепочке европейских поставок", - добавил он.