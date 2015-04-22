​Сегодня вечером закроют для движения некоторые дороги Баку

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня после 22:00 будет полностью ограничено движение транспорта на улице Саттара Бахлулзаде Сураханского района.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

В информации отмечается, что ограничение движения транспортных средств связано с окрашиванием горизонтальных линий разметок на проезжих частях некоторых улиц и проспектов.

Отметим, что работы планируется продолжить до утра. Обращаясь к водителям, ОАО "Азерйолсервис" просит временно воспользоваться альтернативными дорогами.