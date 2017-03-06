Сегодня состоится официальное открытие железной дороги Астара-Астара

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоится официальное открытие железнодорожного участка Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построенного в рамках проекта международного транспортного коридора Север-Юг. Об этом сообщила Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

Отметим, что 3 марта по этому железнодорожному пути из Азербайджана в Иран был запущен первый тестовый поезд. На мероприятии приняли участие главы исполнительных властей обоих городов, руководители пограничных застав.

Напомним, что Россия, Иран и Индия 12 сентября 2000 года заключили в Санкт-Петербурге соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг. Азербайджан присоединился к соглашению в сентябре 2005 года. Первоначально по коридору Север-Юг планируется перевозить 6 млн тонн грузов в год. В последующие годы эти объемы будут доведены до 15-20 млн тонн в год.