 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сегодня состоится официальное открытие железной дороги Астара-Астара

    Тремя днями ранее из Азербайджана в Иран был запущен тестовый поезд© mehrnews.ir

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоится официальное открытие железнодорожного участка Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построенного в рамках проекта международного транспортного коридора Север-Юг. Об этом сообщила Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

    Отметим, что 3 марта по этому железнодорожному пути из Азербайджана в Иран был запущен первый тестовый поезд. На мероприятии приняли участие главы исполнительных властей обоих городов, руководители пограничных застав.

    Напомним, что Россия, Иран и Индия 12 сентября 2000 года заключили в Санкт-Петербурге соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг. Азербайджан присоединился к соглашению в сентябре 2005 года. Первоначально по коридору Север-Юг планируется перевозить 6 млн тонн грузов в год. В последующие годы эти объемы будут доведены до 15-20 млн тонн в год. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi