Сегодня исполняется 157 лет со дня открытия первой в мире станции метро.

Как сообщает Report, первая станция метро была открыта 10 января 1863 года в Лондоне. Изначально первая линия эксплуатировалась на паровой тяге, а с 1890 года она была заменена на электрическую. Второй надземный метрополитен был открыт в Нью-Йорке в 1868 году.

Сегодня линии метро имеются в 178 городах 56 стран. Согласно данным на начало этого года, самым длинным в мире является Пекинский метрополитен (699,3 км), в нем насчитывается 23 линии и 405 станций. Он ежедневно обслуживает в среднем 10,5 млн человек (рекорд был зафиксирован 12 июля 2019 года - 13,7538 млн человек) и 3,8484 млрд пассажиров в год. Китай также является лидером по количеству метрополитенов. В настоящее время в 40 городах этой страны есть подземный транспорт.

Первый метрополитен в Баку был построен 6 ноября 1967 года. Датой открытия Бакинского метрополитена считается 6 ноября 1967 года. Первый участок состоял из 5 станций: "Баксовет" (ныне "Ичеришехер") – "26 Бакинских комиссаров" (ныне "Сахиль") – "28 Апреля" (ныне "28 Мая") – "Гянджлик" – "Нариман Нариманов".

Протяженность линий метрополитена составляет на сегодняшний день 36,63 км. В нем насчитывается 25 станций, количество которых к 2030 году планируется довести до 76, а протяженность линий до 119,1 км. Бакинский метрополитен обслуживает 590-608,2 тыс. пассажиров в день и 222 млн пассажиров в год.