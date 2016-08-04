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    Сегодня будет ограничено движение на центральном проспекте Баку

    Проспект Нефтяников будет закрыт до утра

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В целях регулирования движения автотранспортных средств в городе Баку продолжаются работы по обновлению дорожных линий и разметок, а также пешеходных переходов. В связи с этим сегодня с 22:00 до утра будут проводиться работы по обновлению дорожных линий и разметок на проспекте Нефтяников от круга Азнефть до Бакинского морвокзала. 

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол", на данном проспекте будет ограничено движение автотранспортных средств. 

    Водителям рекомендовано воспользоваться альтернативными дорогами. 

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