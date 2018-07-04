Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Сегодня Бакинский метрополитен будет работать в тестовом режиме из-за нестабильной подачи электроэнергии

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, БТА и ЗАО "Бакинский метрополитен".

"Принимая это во внимание, 4 июля 2018 года все маршрутные линии столицы продолжат свою деятельность в особом режиме, перевозка пассажиров будет осуществляться на бесплатной основе. Утром с целью обеспечения непрерывной перевозки пассажиров, а также для своевременной реализации других необходимых мер, состоялось собрание с участием юридических и физических лиц, занимающихся регулярными пассажирскими перевозками в Бакинском транспортном агентстве", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что из-за аварии в ТЭЦ "Азербайджан", произошедшей 3 июля 2018 года, в некоторых местах повторно возникли перебои в подаче электроэнергии. В результате, 3 июля в 19:00 было приостановлено движение поездов на станциях Бакинского метрополитена. Сразу же началась эвакуация пассажиров с вагонов и тоннелей. Данный процесс за короткое время был успешно завершен.

В заявлении говорится, что на данный момент Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Бакинское транспортное агентство и ЗАО "Бакинский метрополитен" действуют сообща. К населению просьба отнестись с пониманием к нынешней ситуации.