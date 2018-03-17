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    Сдан в эксплуатацию Транспортный обменный центр "Дарнагюль"

    Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Маис Агаев

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Бакинское транспортное агентство сдало в эксплуатацию Транспортный обменный центр "Дарнагюль".

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь агентства Маис Агаев.

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