Сдан в эксплуатацию Транспортный обменный центр "Дарнагюль"

17 марта, 2018 12:29

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Бакинское транспортное агентство сдало в эксплуатацию Транспортный обменный центр "Дарнагюль". Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь агентства Маис Агаев.

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