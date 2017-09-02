Сдан в эксплуатацию отрезок Масаллы - Джалилабад капитально реконструируемой автомобильной дороги Алят - Астара - государственная граница с Ираном

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ 2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 32,2-километровой части Масаллы - Джалилабад капитально реконструируемой автомобильной дороги Алят - Астара - государственная граница с Исламской Республикой Иран.

Как сообщает Report, председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что строительные работы на большей части новой дороги, строящейся от 31-го км автомобильной дороги Алят - Астара - государственная граница с Исламской Республикой Иран до Астары, уже завершены. Общая протяженность дороги составляет 173,6 км. Согласно проекту, новая дорога строится в соответствии с 1-й технической категорией. Дорога состоит из четырех полос движения - по 2 полосы в прямом и в обратном направлениях. Ширина проезжей части дороги составляет 15 м. Автомобильная трасса строится несколькими частями. Это - 25-километровая часть Еникенд-Сальян, 24,8-километровая Сальян- Шорсулу, 30,1-километровая Шорсулу - Джалилабад, 32,2-километровая Масаллы - Джалилабад и 61,4-километровая Масаллы - Астара. На отрезках дороги Сальян - Шорсулу и Шорсулу - Джалилабад работы ведутся быстро и с высоким качеством. В связи с тем, что 12,5-километровая дорога на отрезке Шорсулу - Джалилабад проходит через болотно-озерные территории Махмудчала и Агчала, дорожное полотно здесь было построено по специальной технологии укрепления. Поскольку на этих территориях никто никогда не жил и дорожная структура отсутствовала, для строительства дорожного полотна на территорию были доставлены обломки скал и камней. В целом, строительные дороги на этих отрезках магистральной дороги, общая протяженность которых составляет 55 км, будут завершены в следующем году.

Было сообщено, что работы здесь велись в соответствии с технологической последовательностью. 32,2-километровый отрезок Масаллы - Джалилабад автомобильной дороги Алят - Астара - государственная граница с Исламской Республикой Иран реконструирована на современном уровне. Строительство автомобильной дороги проводилось в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах". Дорога относится к первой технической категории. Ширина четырехполосной дороги составляет 26,5 м. Согласно проекту, вдоль дороги сооружены 14 новых мостов и 2 тоннеля, в 5-ти местах созданы переходы для скота. Общая протяженность существующей в настоящее время автомобильной дороги Алят - Астара - государственная граница с Исламской Республикой Иран составляет 243 км. А после сдачи в эксплуатацию новой дороги это расстояние сократится на 38 км и составит 205 км.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Реализация данного проекта, имеющего большое экономическое и социальное значение, также внесет вклад в развитие туризма и сельского хозяйства в регионе. Кроме того, это будет способствовать увеличению объема грузоперевозок с севера на юг и в обратном направлении, создаст все условия для более удобного осуществления перевозок по автомобильной дороге Алят - Астара, являющейся одним из основных элементов коридора Север-Юг.

В заключение была сделана фотография на память.