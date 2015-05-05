Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня сдан в эксплуатацию основной вход станции "28 мая" Бакинского метрополитена, закрытый на ремонт в 2012 году. Об этом заявил руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев.

Отметим, что основной вход станции метро "28 мая" Бакинского метрополитена был закрыт 11 июля 2012 года в связи с ремонтными работами.

В рамках ремонтных работ планировалась установка дополнительного эскалатора и доведение их количества с 3 до 4.