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    ​Сдан в эксплуатацию основной вход станции "28 мая" Бакинского метрополитена

    С этого дня пассажиры могут пользоваться основным входом

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня сдан в эксплуатацию основной вход станции "28 мая" Бакинского метрополитена, закрытый на ремонт в 2012 году. Об этом заявил руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев.

    Отметим, что основной вход станции метро "28 мая" Бакинского метрополитена был закрыт 11 июля 2012 года в связи с ремонтными работами.

    В рамках ремонтных работ планировалась установка дополнительного эскалатора и доведение их количества с 3 до 4. 

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