О нас

Сбой в системе Windows не повлиял на работу Бакинского аэропорта

Сбой в системе Windows не повлиял на работу Бакинского аэропорта Глобальный сбой в работе устройств на базе Windows 10 не оказал влияния на деятельность международного аэропорта Гейдар Алиев.
Инфраструктура
19 июля 2024 г. 15:10
Сбой в системе Windows не повлиял на работу Бакинского аэропорта

Глобальный сбой в работе устройств на базе Windows 10 не оказал влияния на деятельность международного аэропорта Гейдар Алиев.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в бакинском аэропорту.

Операции в бакинском аэропорту осуществляются с использованием системы "Amadeus", которая в настоящее время функционирует без перебоев, обеспечивая стабильную работу аэропорта.

Следует отметить, что возникшая неисправность не повлияла на работу большинства авиакомпаний, выполняющих рейсы из международного аэропорта Гейдар Алиев. Однако из-за возникшей проблемы был отменен рейс авиакомпании Flynas по маршруту Эр-Рияд-Баку-Эр-Рияд.

Также ожидается, что все запланированные на сегодня рейсы будут выполнены, несмотря на возможные трудности у таких авиакомпаний, как Wizz Air Abu Dhabi, Kuwait Airways и Turkish Airlines.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku airport unaffected by Windows system failure
Версия на азербайджанском языке "Windows" sistemindəki nasazlıq Bakı Aeroportunun fəaliyyətinə təsir etməyib

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
13 июля 2024 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi