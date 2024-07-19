Сбой в системе Windows не повлиял на работу Бакинского аэропорта

Глобальный сбой в работе устройств на базе Windows 10 не оказал влияния на деятельность международного аэропорта Гейдар Алиев.

Глобальный сбой в работе устройств на базе Windows 10 не оказал влияния на деятельность международного аэропорта Гейдар Алиев.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в бакинском аэропорту.

Операции в бакинском аэропорту осуществляются с использованием системы "Amadeus", которая в настоящее время функционирует без перебоев, обеспечивая стабильную работу аэропорта.

Следует отметить, что возникшая неисправность не повлияла на работу большинства авиакомпаний, выполняющих рейсы из международного аэропорта Гейдар Алиев. Однако из-за возникшей проблемы был отменен рейс авиакомпании Flynas по маршруту Эр-Рияд-Баку-Эр-Рияд.

Также ожидается, что все запланированные на сегодня рейсы будут выполнены, несмотря на возможные трудности у таких авиакомпаний, как Wizz Air Abu Dhabi, Kuwait Airways и Turkish Airlines.