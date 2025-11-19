Сбои в цепочках поставок могут обойтись авиакомпаниям более чем в 11 млрд долларов в 2025 году

Сбои в цепочках поставок аэрокосмической промышленности приводят к задержкам в производстве новых самолетов и запчастей, что может обойтись авиационной отрасли более чем в 11 млрд долларов США в 2025 году.

Как передает Report, об этом говорится в совместном исследовании Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Oliver Wyman, мирового лидера в области управленческого консалтинга (является частью Marsh McLennan) под названием "Возрождение цепочки поставок коммерческой авиации".

"Это вынуждает авиакомпании пересматривать планы по обновлению флота и, во многих случаях, продлевать эксплуатацию старых воздушных судов. По итогам 2024 года глобальный портфель заказов достиг рекордного уровня - свыше 17 000 самолетов, что значительно превышает средний показатель 2010-2019 годов, который составлял порядка 13 тысяч самолетов в год", - говорится в отчете.

В результате задержки поставок новых ВС авиакомпании вынуждены эксплуатировать более старые самолеты с меньшей топливной эффективностью, что приведет к избыточным расходам на топливо на уровне около 4,2 млрд долларов.

Дополнительные расходы на техническое обслуживание ожидаются на уровне 3,1 млрд долларов, поскольку общемировой парк ВС стареет, и самолеты требуют более частого и дорогостоящего обслуживания.

Рост затрат на лизинг двигателей составит 2,6 млрд долларов, поскольку авиакомпаниям приходится арендовать еще больше двигателей из-за увеличения сроков их технического обслуживания. Ставки лизинга ВС с 2019 года выросли на 20–30%.

Издержки на хранение запасных частей (1,4 млрд долларов) также вырастут, поскольку авиаперевозчики формируют увеличенные запасы деталей для компенсации внезапных перебоев в поставках.

"Помимо финансовых потерь, проблемы в цепочках поставок не позволяют авиакомпаниям нарастить парк в соответствии с растущим пассажирским спросом. В 2024 году спрос на пассажирские авиаперевозки вырос на 10,4%, превысив темпы увеличения провозной емкости (8,7%) и доведя средний коэффициент загрузки до рекордных 83,5%. Рост спроса продолжился и в 2025 году", - отмечается в отчете.

Согласно оценке, на сложившуюся ситуацию оказали влияние особенности текущей экономической модели аэрокосмической отрасли, геополитическая нестабильность, дефицит сырья, а также кадровый дефицит. С учетом этих факторов в отчете обозначены меры для производителей оригинального оборудования (OEM), лизингодателей и поставщиков в связке с авиакомпаниями, направленные на устранение дисбаланса спроса и предложения, а также повышение устойчивости всей системы.

Уилли Уолш (Willie Walsh), генеральный директор IATA, среди шагов, которые помогут снизить давление в текущих обстоятельствах, прежде всего, назвал открытие рынка послепродажного обслуживания, что даст авиакомпаниям больше выбора и расширенный доступ к деталям и услугам.

"Одновременно с этим, большая прозрачность в цепочках поставок предоставит авиакомпаниям необходимые данные, чтобы они могли планировать операционную деятельность с учетом существующих сложностей, а производителям оригинального оборудования - поможет устранять их первопричины", - сказал он.

В отчете, аэрокосмической отрасли предлагается рассмотреть следующие меры:

- Обеспечить доступ к передовым практикам послепродажного обслуживания, что поможет рынку технического обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO) стать менее зависимым от коммерческих лицензий OEM и обеспечить доступ к альтернативным источникам запчастей и услуг.

- Повысить прозрачность цепочек поставок на всех уровнях поставщиков, чтобы заранее выявлять риски, устранять узкие места и использовать более качественные данные и инструменты для повышения устойчивости и надежности всей системы.

- Использовать потенциал данных путем применения аналитических решений для прогнозного техобслуживания, объединения парков запасных частей и развития общих цифровых платформ для оптимизации запасов и сокращения простоев.

- Расширить ремонтные и производственные мощности для ускорения согласований ремонтов, поддержки решений с использованием альтернативных и восстановленных деталей (USM) и внедрения современных технологий, снижающих дефицит компонентов.

Как подчеркивают авторы отчета, ключевой шаг для реализации любой из этих инициатив - это разработка единой стратегической позиции всех участников цепочки поставок. Многоуровневые вызовы, с которыми сталкивается отрасль, требуют тесного сотрудничества и координированных действий, чтобы эффективнее удовлетворять растущий спрос на производство и техническое обслуживание воздушных судов.

"Современный парк воздушных судов - крупнейший, технологически наиболее продвинутый и экономичный за всю историю. Однако проблемы в цепочках поставок одинаково затрагивают и авиакомпании, и производителей. Сейчас у отрасли есть шанс сделать шаг к реальным улучшениям, которые принесут пользу всем ее участникам. Для этого нужно действовать сообща: повышать прозрачность, развивать таланты и перестраивать саму структуру индустрии",- отметил Мэттью Пуатра (Matthew Poitras), партнер в практике Oliver Wyman по транспорту и передовым отраслям промышленности.