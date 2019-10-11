​Саудовская авиакомпания продлила сезонные рейсы в Азербайджан

Одна из крупнейших авиакомпаний Саудовской Аравии Flynas будет выполнять полеты в Азербайджан из различных городов королевства и в зимнем сезоне.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA) Нахид Багиров.

По его словам, Flynas выполняла около 10 рейсов в неделю в Азербайджан в течение летнего сезона: "Мы провели переговоры о продолжении этих рейсов в зимнем сезоне, и в результате авиакомпания будет выполнять полеты из различных городов Саудовской Аравии в Азербайджан трижды в неделю".

Напомним, что туристический поток в Азербайджан увеличился почти на 10%. В сентябре этого года границу Азербайджана пересекли 280 тыс. человек, что на 48 тыс. человек или 20,8% больше, чем в сентябре прошлого года.