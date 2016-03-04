Санкции России в отношении Украины негативно повлияли на экспорт в Азербайджан

Баку. 4 Марта. REPORT.AZ/ Министерство экономического развития и торговли Украины ухудшил свой прогноз роста ВВП в первой половине 2016 года с 1% до 0%. ВВП в январе 2016 года упал на 2,1%. Сводный индекс производства и услуг сократился на 2,8% в январе против 20,1% сокращения за то же период 2015 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете МЭРТ.

Среди негативных факторов, которые повлияли на состояние экономики, министерство называет торговые и транзитные ограничения РФ, из-за которых экспорт в Россию упал в 1,8 раза, в Казахстан в 3,3 раза, в Азербайджан в 5,8 раз. Падение цен на мировых рынках, а также снижение деловой активности в странах-основных торговых партнеров Украины.