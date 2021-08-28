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Самый большой контейнеровоз в мире прошел Суэцкий канал

Самый большой контейнеровоз в мире прошел Суэцкий канал Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал
Инфраструктура
28 августа 2021 г. 23:16
Самый большой контейнеровоз в мире прошел Суэцкий канал

Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал.

Об этом передает Report со ссылкой на администрацию канала.

"Контейнеровоз Ever Ace, поставивший рекорд по количеству контейнеров – 23 992 – впервые прошел Суэцкий канал в составе южной колонны", - говорится сообщении.

Судно с максимальным водоизмещением порядка 235 тыс. тонн сошло с верфи в текущем году и ходит под флагом Панамы. Оно движется из КНР в Нидерланды и принадлежит компании Evergreen, контейнеровоз которой в марте перекрыл и блокировал движение по Суэцкому каналу на шесть дней.

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