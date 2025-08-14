Самому маленькому пассажиру бакинского метро вручен специальный сертификат

Ребенку, родившемуся на станции метро "20 Января", вручен специальный сертификат.
Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
Новорожденный сегодня был выписан из Республиканской клинической больницы.
Сотрудники метрополитена встретили малыша и его мать при выписке из больницы, вручили ребенку сертификат на бесплатный проезд в метро до 25 лет и символические подарки.
Напомним, что 8 августа в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило обращение в связи с родами на станции метро "20 Января".