Самому маленькому пассажиру бакинского метро вручен специальный сертификат

16:07 Ребенку, родившемуся на станции метро "20 Января" вручен специальный сертификат.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Новорожденный сегодня был выписан из Республиканской клинической больницы.

Сотрудники метрополитена встретили малыша и его мать при выписке из больницы, вручили ребенку сертификат на бесплатный проезд в метро до 25 лет и символические подарки.

Напомним, что 8 августа в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило обращение в связи с родами на станции метро "20 Января".