О нас

Самому маленькому пассажиру бакинского метро вручен специальный сертификат

Самому маленькому пассажиру бакинского метро вручен специальный сертификат 16:07 Ребенку, родившемуся на станции метро "20 Января" вручен специальный сертификат.
Инфраструктура
14 августа 2025 г. 16:24
Самому маленькому пассажиру бакинского метро вручен специальный сертификат

Ребенку, родившемуся на станции метро "20 Января", вручен специальный сертификат.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Новорожденный сегодня был выписан из Республиканской клинической больницы.

Сотрудники метрополитена встретили малыша и его мать при выписке из больницы, вручили ребенку сертификат на бесплатный проезд в метро до 25 лет и символические подарки.

Напомним, что 8 августа в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило обращение в связи с родами на станции метро "20 Января".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub

Другие новости из категории

Грузоперевозки по транспортным коридорам Азербайджана сократились на 1,4%
Грузоперевозки по транспортным коридорам Азербайджана сократились на 1,4%
14 августа 2025 г. 16:55
Парковки на Бакинском железнодорожном вокзале временно не будут функционировать
Парковки на Бакинском железнодорожном вокзале временно не будут функционировать
14 августа 2025 г. 16:48
АЖД увеличили международные грузоперевозки почти на 5%
АЖД увеличили международные грузоперевозки почти на 5%
14 августа 2025 г. 16:02
В этом году в Нахчыване установлено 4 новых пункта AzPOS
В этом году в Нахчыване установлено 4 новых пункта AzPOS
14 августа 2025 г. 15:43
Автобусные маршруты из Хырдалана в Сумгайыт и Новханы полностью обновлены
Автобусные маршруты из Хырдалана в Сумгайыт и Новханы полностью обновлены
14 августа 2025 г. 14:46
Инновации на службе пассажиров: как технологии меняют управление багажом в авиации
Инновации на службе пассажиров: как технологии меняют управление багажом в авиации
14 августа 2025 г. 10:48
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
14 августа 2025 г. 08:15
AZAL и Gulf Air заключили код-шеринговое соглашение
AZAL и Gulf Air заключили код-шеринговое соглашение
13 августа 2025 г. 14:34
В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимое имущество сократилась на 1,5%
В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимое имущество сократилась на 1,5%
13 августа 2025 г. 12:40
В Азербайджане готовят женщин-водителей общественного транспорта
ФотоВ Азербайджане готовят женщин-водителей общественного транспорта
13 августа 2025 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi