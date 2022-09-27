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Самолет, выполнявший рейс Сингапур-Хельсинки, совершил экстренную посадку в Баку

Самолет, выполнявший рейс Сингапур-Хельсинки, совершил экстренную посадку в Баку Капитан самолета авиакомпании Finnair, выполнявшего рейс по маршруту Сингапур-Хельсинки, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира
Инфраструктура
27 сентября 2022 г. 09:44
Самолет, выполнявший рейс Сингапур-Хельсинки, совершил экстренную посадку в Баку

Капитан самолета авиакомпании Finnair, выполнявшего рейс по маршруту Сингапур-Хельсинки, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Airbus A350 приземлился в аэропорту Баку в 02:31 по местному времени.

Пассажиру оказана медицинская помощь и было принято решение поместить его в одну из медицинских клиник Баку.

Самолет в 05:50 вылетел из Баку в Хельсинки.

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Версия на английском языке Singapore-Helsinki flight makes emergency landing in Baku
Версия на азербайджанском языке Sinqapur-Helsinki reysini həyata keçirən təyyarə Bakıya təcili eniş edib

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