Самолет, выполнявший рейс Сингапур-Хельсинки, совершил экстренную посадку в Баку

Капитан самолета авиакомпании Finnair, выполнявшего рейс по маршруту Сингапур-Хельсинки, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира

Капитан самолета авиакомпании Finnair, выполнявшего рейс по маршруту Сингапур-Хельсинки, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Airbus A350 приземлился в аэропорту Баку в 02:31 по местному времени.

Пассажиру оказана медицинская помощь и было принято решение поместить его в одну из медицинских клиник Баку.

Самолет в 05:50 вылетел из Баку в Хельсинки.