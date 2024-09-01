Самолет рейса Бангкок-Вена совершил экстренную посадку в Баку

Командир экипажа воздушного судна тайваньской авиакомпании Eva Airways, выполнявшего рейс Банконг-Вена, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров на борту.

Командир экипажа воздушного судна тайваньской авиакомпании Eva Airways, выполнявшего рейс Банконг-Вена, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров на борту.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Boeing 787 приземлился в аэропорту Баку в 06:49 по местному времени. Медицинский персонал немедленно приступил к оказанию необходимой помощи. Однако, несмотря на все усилия, спасти жизнь пассажира не удалось.