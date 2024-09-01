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Самолет рейса Бангкок-Вена совершил экстренную посадку в Баку

Самолет рейса Бангкок-Вена совершил экстренную посадку в Баку Командир экипажа воздушного судна тайваньской авиакомпании Eva Airways, выполнявшего рейс Банконг-Вена, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров на борту.
Инфраструктура
1 сентября 2024 г. 10:07
Самолет рейса Бангкок-Вена совершил экстренную посадку в Баку

Командир экипажа воздушного судна тайваньской авиакомпании Eva Airways, выполнявшего рейс Банконг-Вена, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров на борту.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Boeing 787 приземлился в аэропорту Баку в 06:49 по местному времени. Медицинский персонал немедленно приступил к оказанию необходимой помощи. Однако, несмотря на все усилия, спасти жизнь пассажира не удалось.

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Версия на английском языке Bangkok-Vienna plane makes emergency landing in Baku
Версия на азербайджанском языке Banqkok-Vyana reysini yerinə yetirən təyyarə Bakıda təcili eniş edib: sərnişinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb

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