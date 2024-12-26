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Самир Рзаев: Семь выживших в авиакатастрофе самолета AZAL в Актау доставлены в Баку

Самир Рзаев: Семь выживших в авиакатастрофе самолета AZAL в Актау доставлены в Баку Семь пассажиров, выживших в авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в городе Актау Казахстана, были доставлены в Баку.
Инфраструктура
26 декабря 2024 г. 19:22
Самир Рзаев: Семь выживших в авиакатастрофе самолета AZAL в Актау доставлены в Баку

Семь пассажиров, выживших в авиакатастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в городе Актау Казахстана, были доставлены в Баку.

Об этом Report сообщил президент AZAL Самир Рзаев.

По его словам, находящиеся в тяжелом состоянии пассажиры доставлены в страну на самолете-амфибии МЧС. Они будут перевезены в больницы на машинах скорой помощи.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

Фото: Мухаммед Агаев


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Версия на английском языке ФотоSamir Rzayev: 7 survivors from AZAL's crashed plane in Aktau transported to Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоSamir Rzayev: "AZAL-ın Aktauda qəzaya uğrayan təyyarəsində sağ qalanlardan 7 nəfər Bakıya çatdırılıb" - EKSKLÜZİV

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