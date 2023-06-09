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Самед Сеидов: Трехстороннее соглашение в связи с БТК полностью изменит нашу геополитическую позицию

Самед Сеидов: Трехстороннее соглашение в связи с БТК полностью изменит нашу геополитическую позицию Соглашение об обмене предварительной информацией между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс выведет геополитическую позицию Азербайджана на совершенно
Инфраструктура
9 июня 2023 г. 12:21
Самед Сеидов: Трехстороннее соглашение в связи с БТК полностью изменит нашу геополитическую позицию

Соглашение об обмене предварительной информацией между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс выведет геополитическую позицию Азербайджана на совершенно иной уровень.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Самед Сеидов.

"Участие в проекте трех стран – лишь первый шаг. В ближайшем будущем мы станем свидетелями присоединения к проекту также стран Центральной Азии", - добавил депутат.

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Версия на английском языке Tripartite agreement on BTK to fully change Azerbaijan's geopolitical position, Samad Seyidov says
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: "BTQ ilə bağlı üçtərəfli saziş geosiyasi mövqeyimizi tamamilə başqa səviyyəyə yüksəldəcək"

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