Самед Сеидов: Трехстороннее соглашение в связи с БТК полностью изменит нашу геополитическую позицию

Соглашение об обмене предварительной информацией между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс выведет геополитическую позицию Азербайджана на совершенно иной уровень.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Самед Сеидов.
"Участие в проекте трех стран – лишь первый шаг. В ближайшем будущем мы станем свидетелями присоединения к проекту также стран Центральной Азии", - добавил депутат.