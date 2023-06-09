Самед Сеидов: Трехстороннее соглашение в связи с БТК полностью изменит нашу геополитическую позицию

Соглашение об обмене предварительной информацией между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс выведет геополитическую позицию Азербайджана на совершенно

Соглашение об обмене предварительной информацией между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс выведет геополитическую позицию Азербайджана на совершенно иной уровень.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Самед Сеидов.

"Участие в проекте трех стран – лишь первый шаг. В ближайшем будущем мы станем свидетелями присоединения к проекту также стран Центральной Азии", - добавил депутат.