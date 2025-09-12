Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 12:17
    Сакина Бабаева: Женщины больше всего ощущают последствия изменения климата

    Женщины первыми и наиболее остро страдают от последствий изменения климата.

    Как сообщает Report, данное мнение выразила председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева на конференции о вкладе женщин-предпринимателей в устойчивость к изменению климата.

    По ее словам, это связано с тем, что они играют ключевую роль как в управлении семейным хозяйством, так и в защите природных ресурсов и использовании альтернативных источников энергии: "Участие женщин-предпринимателей в борьбе с изменением климата имеет большое значение как с социальной, так и с экономической и экологической точек зрения".

    Бабаева подчеркнула, что с 2016 года процесс объединения женщин-предпринимателей в Азербайджане еще больше расширился: "Целью объединения является взаимная поддержка, обмен опытом и развитие собственного бизнеса".

    Она отметила, что в борьбе с изменением климата Ассоциация стремимся привнести в Азербайджан международный опыт: "С 2018 года были приглашены специалисты из Венгрии, обсуждались вопросы восстановления засоленных почв и применения методов капельного орошения. Кроме того, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития был реализован ряд проектов, предоставляющих женщинам финансовые возможности и программы обучения. В результате этих инициатив укрепляются позиции женщин в бизнесе".

