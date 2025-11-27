Сахиль Бабаев: Иордания рассматривает Азербайджан в качестве транзитного хаба

Иордания рассматривает Азербайджан в качестве транзитного хаба и Средний коридор может сыграть стратегическую роль в этом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на пресс-конференции по итогам четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией в Баку.

"Одним из направлений, которое мы считаем важным, является именно использование нашего транзитного потенциала, и Зангезурский коридор, конечно, является как основной частью Среднего коридора, так и в то же время расположен на пересечении западного и север-южного коридоров. Поэтому для Иордании Азербайджан рассматривается как транзитный хаб, и в этом направлении речь идет о перенаправлении товаров, поступающих как с юга, так и с запада, в другие направления, и наоборот - этот коридор может играть для них очень важную, стратегическую роль в будущем", - заявил министр.

По его словам, также Азербайджан рассматривает возможность широкого использования транзитного потенциала Иордании.

"И особенно в регионе Ближнего Востока мы намерены пользоваться теми транзитными возможностями, которые предоставляет Иордания", - добавил С. Бабаев.