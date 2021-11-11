Сахиб Алекперов: Разрабатывается нацстратегия по эффективному управлению водными ресурсами

16:11 В Азербайджане разрабатывается национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов.

В Азербайджане разрабатывается национальная стратегия по эффективному управлению водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, труда и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии при обсуждении документов, входящих в пакет государственного бюджета на предстоящий год.

По словам замминистра, стратегия будет охватывать 18-летний период.

"Нужно идти на институциональные изменения в сфере управления водными ресурсами. Кто-то должен отвечать за воду. Мы внесли определенные предложения", - отметил замминистра.