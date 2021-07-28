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S7 Group создаст лоукостер

S7 Group создаст лоукостер S7 Group приняла решение о создании лоукостера.
Инфраструктура
28 июля 2021 г. 12:20
S7 Group создаст лоукостер

S7 Group приняла решение о создании лоукостера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе пресс-конференции сообщила акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

"Мы будем запускать новую лоукост-компанию", - сказала она.

Лоукостер S7 Group будет использовать самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел, добавила Филева. Как ожидается, он начнет полеты в июле 2022 года.

По словам Филевой, это будет отдельная компания с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью, но общий акционер сохранится.

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Версия на английском языке S7 Group to develop low-cost aircraft

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