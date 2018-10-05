С завтрашнего дня вход-выход на станцию метро "Бакмил" временно ограничивается

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В рамках плановых работ ЗАО "Бакинский метрополитен" по реконструкции станции "Бакмил" с завтрашнего дня в определенные часы вход-выход на станцию будут частично ограничены.

Как сообщает Report со ссылкой на структуру, пассажиры не смогут пользоваться услугами станции с 8:20 до 17:00.

"Известно, что эти ограничения поэтапно применяются с 8 августа. Целью является обеспечение безопасности рабочих, выполняющих ремонтные работы на станции, необходимость возникла именно поэтому.

Обновление устаревших от длительного пользования, не отвечающих современным требованиям оборудования и установок единственной наземной станции "Бакинского метрополитена" станции "Бакмил", а также ремонт, восстановление и реконструкция другой инфраструктуры – требование дня.

В указанное время дня (8:20-17:00) пассажиров просят пользоваться альтернативными транспортными средствами. Добавим, что согласно договоренности в Бакинским транспортным агентством, в отрезок времени ограничения доступа граждан на станцию "Бакмил", между станциями "Бакмил" и "Кёроглу" осуществляет деятельность автобусный маршрут.

Руководство "Бакинского метрополитена" приносит пассажирам извинения за временные трудности", - отмечается в информации.