С завтрашнего дня в Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

В связи с проведением Гран-при Формулы-1 в Азербайджане, с 9 сентября в столице будут закрыты несколько дорог.

С 9 сентября в Баку некоторые дороги будут закрыты из-за соревнований Гран-при Азербайджана Формулы-1 2024.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно изменениям:

Автобусный маршрут № 1 (направление: м.ст. "Нефтчиляр"), автобусный маршрут № 46 (направление: м.ст. "Ахмедлы") и автобусный маршрут № Н1 (направление: Международный аэропорт Гейдара Алиева) будут организованы по улице 28 Мая - улице Диляры Алиевой - улице Ковкеба Сафаралиева - проспекту Нефтчиляр - улице Юсифа Сафарова и далее по своей схеме движения;

Автобусный маршрут № 2 (направление: м.ст. "Дарнагуль") будет организован по улице Диляры Алиевой - улице Ковкеба Сафаралиева - проспекту Нефтчиляр - улице Юсифа Сафарова и далее по своей схеме движения;

Автобусный маршрут № 4 (направление: м.ст. "Хатаи") будет организован по проспекту Азадлыг – улице Диляры Алиевой - улице Ковкеба Сафаралиева - проспекту Нефтчиляр - улице Юсифа Сафарова и далее по своей схеме движения.

Автобусный маршрут № 5 будет организован по двум направлениям. Первое направление будет охватывать м.ст. "Нариман Нариманов" - улицу Сулеймана Рагимова, а второе направление будет охватывать 20-й круг площади - Бакинский фуникулер (статуя Бахрам Гура).

Автобусные маршруты № 6, 10, 18, 31, 37, 77 и 205 (направление: м.ст. "Ичеришехер") будут организованы по улице Шейха Шамиля – улице Лермонтова – улице Буньяда Сардарова (конечная остановка);

Автобусный маршрут № 61 (направление: Центральный Банк): будет организован по улице Самеда Вургуна – улице Шамси Бадалбейли – улице Рашида Бейбутова (конечная остановка);

Автобусный маршрут № 65 (направление: м.ст. "Ичеришехер") будет организован по улице Муртуза Мухтарова – улице Ахмеда Джавада – проспекту Азербайджан (конечная остановка);

Автобусный маршрут № 88 (направление: м.ст. "28 мая") будет организован по проспекту Азадлыг – улице Физули (конечная остановка).

Автобусный маршрут № 125 (направление: м.ст. "28 Мая") будет организован по Локбатанскому кругу – Бакинской кольцевой дороге – улице Микаила Мушфига – Бадамдарскому кругу – улице Микаила Мушфига – улице Абдуллы Шаига – улице Мирзаага Алиевой – улице Шамси Бадалбейли – улице Сулеймана Рустама (конечная остановка "ТЦ 28 мая").

Конечная остановка автобусного маршрута № 149 (направление: Бакинский фуникулер) будет перед статуей Бахрама Гура.

Автобусный маршрут № Е1 будет временно закрыт.