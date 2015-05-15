​С завтрашнего дня дорога в направлении "Шамахинки" будет закрыта на ремонт

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Участок дороги протяженностью 300 метров от пересечения улицы Музаффара Гасанова с Московским проспектом до пересечения с улицей Аббаса Мирзы Шарифзаде 16 мая будет сдан в пользование водителей в совершенно новом облике. Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис".

На указанной территории обновлен верхний слой асфальтобетонного покрытия. В целом, уложено 6500 кв. метров асфальтобетонного покрытия, обновлены бордюры, заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий, проведены работы по обустройству тротуаров.

До этого были проведены работы на участке дороги протяженностью 350 метров от пересечения улицы Музаффара Гасанова с улицей Шарифзаде до пересечения с улицей Дадаша Буниятзаде. На этой территории "Азерйолсервис" проведены аналогичные работы, включая укладку асфальтобетонного покрытия общей площадью около 4500 кв. метров. По обеим сторонам улицы Музаффара Гасанова установлены новые бордюры протяженностью 1 000 погонных метров, заменены 11 люков коммуникационных линий.

Запланировано проведение аналогичных работ на участке дороги от улицы Дадаша Буниятзаде до пересечения с "Шамахинкой". С этой целью движение транспортных средств на указанной территории с завтрашнего дня будет перекрыто. Ремонтно-строительные работы планируется завершить в кратчайшие сроки.