С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила, регулирующие деятельность такси

С сегодняшнего дня в Азербайджане вступают в силу новые правила, регулирующие деятельность такси.

С сегодняшнего дня в Азербайджане вступают в силу новые правила, регулирующие деятельность такси.

Как передает Report, для получения разрешения на использование автомобиля в качестве такси возраст транспортного средства должен быть менее восьми лет.

Наряду с этим с 1 июля этого года транспортным средствам, произведенным более 8 лет назад, не будет выдаваться лицензионная карта. Кроме того, если автомобили, представленные для получения лицензионной карты после указанной даты, были ввезены или произведены в нашей стране после 1 июля 2024 года, то они должны быть белого или красного цвета.

В отношении юридических лиц или частных предпринимателей, не имеющих указанного разрешения, а также операторов, передающих заказы лицам, не имеющим разрешения для работы в качестве такси, будут применяться административные дисциплинарные меры в соответствии с Кодексом Азербайджана об административных проступках.

Отметим, что согласно информации, распространенной Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), если автомобиль выпущен в 2012 году, и его владелец обратился за разрешением до 1 июля 2024 года, то он сможет получить разрешение сроком на три года. В этом случае требование к автомобилям такси по цвету не применяется.