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    С сегодняшнего дня авиарейсы из Казани в Баку будут выполняться ежедневно

    Рейсы будут выполняться как на лайнерах Embraer 190, так и на Airbus A319

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ С 1 сентября авиарейсы из Казани в Баку будут выполняться ежедневно.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

    Помимо Azerbaijan Airlines, полеты в столицу Азербайджана организует недавно созданная бюджетная авиакомпания Buta Airways. Рейсы будут выполняться как на 106-местных лайнерах Embraer 190, так и на 122-местных Airbus A319.

    Авиакомпания Buta Airways будет обслуживать это направление по вторникам, средам, пятницам, воскресеньям, Azerbaijan Airlines — по понедельникам, четвергам и субботам.

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