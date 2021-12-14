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Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января

Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта планирует с 15 января открыть регулярные автобусные рейсы в Карабах
Инфраструктура
14 декабря 2021 г. 11:05
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта планирует с 15 января открыть регулярные автобусные рейсы в Карабах.

Об этом сообщили Report в агентстве.

Автобусы будут следовать из Баку, села Ахмедбейли Физулинского района (по Дороге победы) и из Международного аэропорта Физули в город Шушу, а также из Баку в город Агдам.

С этой целью объявлен открытый конкурс на выбор перевозчиков. Плата за участие в конкурсе составляет 50 манатов. Претенденты должны отправить заявку до 27 декабря, а до 6 января представить основные документы, в том числе сведения о транспортных средствах, находящихся на их балансе.

"При выборе перевозчиков предпочтение будет отдано наличию комфортабельных автобусов с наилучшими экологическими характеристиками. На начальном этапе рейсы в Карабах будут осуществляться 2 раза в неделю. Если перевозки будут рентабельными, количество рейсов может быть увеличено", - сказали в AYNA.

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Версия на английском языке Regular bus routes to Karabakh to open from January 15
Версия на азербайджанском языке Yanvarın 15-dən Qarabağa müntəzəm avtobus reysləri açılacaq

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