РЖД снизит тарифы на экспорт черных металлов через Азербайджан

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ С 1 января 2019 года будут действовать специальные тарифные условия на экспортные перевозки чёрных металлов через пограничную с Азербайджаном передаточную станцию Самур.

Как передает Report, правление "Российских железных дорог" (РЖД) приняло ряд решений по снижению в 2019-2020 годах уровня тарифов на грузовые перевозки в рамках "тарифного коридора".

Одно из решений, в частности, касается продукции металлургических предприятий, отправляемой за рубеж.

В сообщении РЖД отмечается, что "пройдя через пограничную с Азербайджаном передаточную станцию Самур Северо-Кавказской железной дороги с дальнейшим проследованием погранперехода Беюк-Кясик (Азербайджан) - Гардабани (Грузия): скидка 50% (по 31 декабря 2020 г.)"

"Они приняты на два года, что позволит обеспечить предсказуемость уровня стоимости перевозки для грузоотправителей и сохранить стабильный объем транспортировки грузов на перспективу", - сообщает РЖД.