​Рынок коммерческих объектов Баку дешевеет

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В мае этого года средняя цена предложения на рынке коммерческих объектов в Баку по сравнению с апрелем снизилась на 5,53% - с 3 618 до 3 418 долларов/кв.м.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете группы мониторинга консалтинговой компании MBA Ltd.

Согласно отчету, в мае на рынке нежилых помещений удельный вес объектов по цене ниже средней за квадратный метр (3 418 долларов) в общем портфеле предложений составил 69,5%.

В течение месяца на первичном рынке нежилых помещений рост цен наблюдался в Низаминском (6,7%), Сабаильском (1,2%), Сураханском (31,7%) и Ясамальском (29,3%) районах. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Наримановском (-12,8%), Сабунчинском (-10,1%) и Хатаинском (-24,0%) районах.

За май также наблюдается сокращение количества предложений в общем портфеле предложений. Количество предложенных на рынке объектов сократилось на 11,5% - с 177 до 156.

Основная доля в общем объеме предлагаемых на рынке коммерческих объектов приходится на свободные площади без определенного или конкретного назначения (38,0%), которые могут быть использованы под офисы, объекты торговли и услуг. Доля объектов торговли и услуг на рынке составляет соответственно 28,3% и 15,2%, офисных помещений - 10,9%, подвальных помещений - 7,6%.