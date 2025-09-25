Рядом со станцией метро "Сахиль" появится новая станция
Инфраструктура
- 25 сентября, 2025
- 11:12
Бакинский метрополитен планирует построить новую станцию недалеко от станции "Сахиль", которая будет следовать за станцией "Низами".
Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.
С этой станции пассажиры смогут осуществить пересадку на "Красную линию" метрополитена.
Новость дополняется
Последние новости
11:16
Посла Великобритании вызвали в МИД ГрузииВ регионе
11:12
Рядом со станцией метро "Сахиль" появится новая станцияИнфраструктура
11:08
Доллар подешевел на фоне неопределенности макроэкономической политики ФРС СШАФинансы
11:05
Вблизи Port Baku построят новую станцию метроИнфраструктура
11:03
CESI Consulting: Азербайджан обладает значительным потенциалом в морской ветроэнергетикеЭнергетика
11:02
Казахстан и Иран рассматривают расширение морских перевозок через АстаруДругие
10:59
Андреа Меола: Основные инвестиции в зеленую энергетику в будущем будут направлены в АзиюЭнергетика
10:57
В Казахстане арестовали криптоактивы на $10 млнВ регионе
10:47