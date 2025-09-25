Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Рядом со станцией метро "Сахиль" появится новая станция

    Инфраструктура
    • 25 сентября, 2025
    • 11:12
    Рядом со станцией метро Сахиль появится новая станция

    Бакинский метрополитен планирует построить новую станцию недалеко от станции "Сахиль", которая будет следовать за станцией "Низами".

    Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

    С этой станции пассажиры смогут осуществить пересадку на "Красную линию" метрополитена.

    Bakı metrosunun yeni keçid stansiyası inşa ediləcək

