Рядом со станцией метро "Сахиль" появится новая станция

Бакинский метрополитен планирует построить новую станцию недалеко от станции "Сахиль", которая будет следовать за станцией "Низами".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

С этой станции пассажиры смогут осуществить пересадку на "Красную линию" метрополитена.

Новость дополняется