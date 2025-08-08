Руководство и коллектив AZAL почтил память Национального героя Азербайджана Хокюмы Алиевой

15:06 По случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines посетили могилу отважного члена экипажа на II Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, участники мероприятия почтили память Хокюмы Алиевой минутой молчания и возложили цветы на ее могилу.

Сотрудники AZAL также почтили память Национальных героев Азербайджана - Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова.

В честь годовщины со дня рождения Хокюмы Алиевой была объявлена минута молчания в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Алиева Хокюма Джалил гызы за высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей и спасении жизни пассажиров при крушении пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный (Российская Федерация), была удостоена звания "Национальный герой Азербайджана".