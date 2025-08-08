Руководство и коллектив AZAL почтил память Национального героя Азербайджана Хокюмы Алиевой

О нас

8 августа 2025 г. 15:19
По случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Хокюмы Алиевой руководство и коллектив ЗАО "Azerbaijan Airlines" посетили могилу отважного члена экипажа на II Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, участники мероприятия почтили память Хокюмы Алиевой минутой молчания и возложили цветы на ее могилу.

Сотрудники AZAL также почтили память Национальных героев Азербайджана - Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова.

В честь годовщины со дня рождения Хокюмы Алиевой была объявлена минута молчания в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Алиева Хокюма Джалил гызы за высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей и спасении жизни пассажиров при крушении пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный (Российская Федерация), была удостоена звания "Национальный герой Азербайджана".

Версия на английском языке AZAL management and staff honor memory of Azerbaijan’s National Hero Hokuma Aliyeva
Версия на азербайджанском языке AZAL rəhbərliyi və kollektivi Hökumə Əliyevanın məzarını ziyarət edib

