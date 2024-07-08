О нас

Руководство АЖД приняло участие в мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею БАМа

Руководство АЖД приняло участие в мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею БАМа Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сегодня приняло участие в торжественной церемонии, организованной в городе Тында Российской Федерации по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Инфраструктура
8 июля 2024 г. 19:00
Руководство АЖД приняло участие в мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею БАМа

Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сегодня приняло участие в торжественной церемонии, организованной в городе Тында Российской Федерации по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

В мероприятии также приняли участие помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров, президент общественной организации "Союз БАМ" Ефим Басин и руководители железнодорожных администраций других стран СНГ.

Председатель АЖД Ровшан Рустамов поздравил ветеранов БАМа с 50-летием проекта и отметил неоценимый вклад Гейдара Алиева в его реализации. Он отметил, что Гейдар Алиев руководил самыми сложными этапами проекта и ускорил строительство. Рустамов напомнил, что в знак благодарности на станции Ангоя установлена мемориальная доска Гейдару Алиеву.

Он также подчеркнул важную роль азербайджанских специалистов в строительстве станций Улькан и Ангоя. Азербайджанские инженеры и рабочие проявили высокий профессионализм и самоотверженность, завершив строительство вовремя и качественно, сказал Рустамов.

Другие выступавшие на мероприятии также отметили заслуги Гейдара Алиева в строительстве БАМа.

Участники мероприятия посетили музей БАМа, памятник "Строителям БАМа", Центр повышения квалификации в Тынде и ознакомились с новыми технологиями.

БАМ — один из крупнейших инфраструктурных проектов бывшего СССР, обеспечивающий железнодорожное сообщение между Байкалом и Амуром.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоADY rəhbərliyi BAM-ın 50 illik yubiley tədbirlərində iştirak edib

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
6 июля 2024 г. 11:43
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
5 июля 2024 г. 23:24
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi