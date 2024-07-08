Руководство АЖД приняло участие в мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею БАМа

Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сегодня приняло участие в торжественной церемонии, организованной в городе Тында Российской Федерации по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сегодня приняло участие в торжественной церемонии, организованной в городе Тында Российской Федерации по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

В мероприятии также приняли участие помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров, президент общественной организации "Союз БАМ" Ефим Басин и руководители железнодорожных администраций других стран СНГ.

Председатель АЖД Ровшан Рустамов поздравил ветеранов БАМа с 50-летием проекта и отметил неоценимый вклад Гейдара Алиева в его реализации. Он отметил, что Гейдар Алиев руководил самыми сложными этапами проекта и ускорил строительство. Рустамов напомнил, что в знак благодарности на станции Ангоя установлена мемориальная доска Гейдару Алиеву.

Он также подчеркнул важную роль азербайджанских специалистов в строительстве станций Улькан и Ангоя. Азербайджанские инженеры и рабочие проявили высокий профессионализм и самоотверженность, завершив строительство вовремя и качественно, сказал Рустамов.

Другие выступавшие на мероприятии также отметили заслуги Гейдара Алиева в строительстве БАМа.

Участники мероприятия посетили музей БАМа, памятник "Строителям БАМа", Центр повышения квалификации в Тынде и ознакомились с новыми технологиями.

БАМ — один из крупнейших инфраструктурных проектов бывшего СССР, обеспечивающий железнодорожное сообщение между Байкалом и Амуром.