Руфат Гулиев: Из Индии поступают звонки о строительстве домов в Карабахе

Основная нагрузка не должна ложиться на государство

Для восстановления оккупированных территорий необходимо достаточно финансов.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил депутат Руфат Гулиев.

"Даже из Индии поступают звонки, к примеру, от владельца крупной компании, желающего построить дом в Карабахе и заниматься предпринимательством. К восстановлению Карабаха должны быть привлечены предприниматели. Основная нагрузка не должна ложиться на государство", - добавил депутат.