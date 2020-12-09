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Руфат Гулиев: Из Индии поступают звонки о строительстве домов в Карабахе

Руфат Гулиев: Из Индии поступают звонки о строительстве домов в Карабахе Основная нагрузка не должна ложиться на государство
Инфраструктура
9 декабря 2020 г. 13:26
Руфат Гулиев: Из Индии поступают звонки о строительстве домов в Карабахе

Для восстановления оккупированных территорий необходимо достаточно финансов.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил депутат Руфат Гулиев.

"Даже из Индии поступают звонки, к примеру, от владельца крупной компании, желающего построить дом в Карабахе и заниматься предпринимательством. К восстановлению Карабаха должны быть привлечены предприниматели. Основная нагрузка не должна ложиться на государство", - добавил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Rüfət Quliyev: “Hindistandan deyirlər ki, Qarabağda ev tikmək istəyirəm"

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