Ровшан Рустамов: В 2025 году из Китая по Среднему коридору через Азербайджан будет отправляться 50 блок-поездов в месяц

15:11

Грузоперевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будут носить более интенсивный характер.

Об этом сказал Report председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

Он отметил, что БТК не работал около года: "Со следующего года через эту железнодорожную линию будут осуществляться более интенсивные грузоперевозки. Уже достигнута договоренность о перевозке грузов из Китая через БТК".

Рустамов добавил, что 13 августа ЗАО "Азербайджанские железные дороги" совместно с АО "Грузинские железные дороги" создали совместное предприятие под названием ООО BTKI Railways: "Предприятие начнет свою деятельность в ближайшее время. BTKI Railways, помимо обеспечения эксплуатации и управления инфраструктурой участка Марабда-Карцахи, БТК будет работать для эффективной организации грузоперевозок и привлечения новых грузов. Совместные усилия Азербайджана и Грузии через это СП также будут направлены на укрепление региональных транспортных связей, и потенциала Среднего коридора".

По словам Рустамова, Китай хочет увеличить объем грузов, отправляемых по Среднему коридору: "Число блок-поездов, отправляемых из Китая, превышает наши ожидания. В этом году через коридор прошло 190 блок-поездов, а по итогам года ожидается отправка более 250 блок-поездов. В следующем году планируется отправлять по коридору 50 блок-поездов в месяц. Уже началась отправка грузов с востока Китая через Средний коридор".