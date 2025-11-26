Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ровшан Рустамов: Средний коридор повышает свою значимость как безопасный транзитный маршрут

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 12:37
    Средний коридор повышает свою значимость как альтернативный и безопасный транзитный маршрут для расположенных в центре Евразии стран.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

    По его словам, совместные решения, принимаемые в рамках сотрудничества с международными партнерами, применение единых технических и операционных стандартов играют важную роль в оптимизации грузоперевозок и эффективном использовании транзитного потенциала:

    "Уверены, что такая координированная деятельность повышает устойчивость и конкурентоспособность транспортной цепи региона. Такие технологические решения, как цифровизация операций, использование централизованных транзитных систем и отслеживание перевозок в режиме реального времени, являются важной составляющей этого процесса. АЖД уже реализуют ряд инновационных проектов в этой области".

    Рустамов добавил, что за последние годы на территории Азербайджана проведены масштабные работы по развитию международных транспортных коридоров:

    "Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс уже играет роль надежного моста между Европой и Азией. После модернизации этой линии ее пропускная способность увеличилась с 1 до 5 млн тонн в год. В целом, "Азербайджанские железные дороги" продолжают активно развивать инфраструктуру, чтобы улучшить эффективность перевозок на Среднем коридоре. В частности, успешно осуществляется переход на переменный ток на линии Баку - Беюк-Кясик, которая является основной магистральной железной дорогой в направлении "Восток-Запад".

    Председатель отметил, что АЖД за 10 месяцев этого года приняло 317 блок-поездов по Среднему коридору, в том числе 119 транзитных поездов: "Этот показатель означает рост на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

