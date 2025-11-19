Ровшан Рустамов: Распределение перевозок по БТК и TRIPP будет зависеть от рыночного спроса

В долгосрочной перспективе распределение грузов как по Баку-Тбилиси-Карс (БТК), так и по "Маршруту Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) будет зависеть от спроса, формируемого рынком.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов в интервью изданию NE Global.

По его словам, есть полная уверенность в том, что БТК сохранит статус основной транспортной артерии для региона:

"В то же время TRIPP придаст транспортной системе Азербайджана более высокую надежность, гибкость и привлекательность в глазах международных партнеров. Оба коридора будут функционировать не как конкуренты, а как параллельные маршруты, создающие синергию".

Рустамов оценил TRIPP как стратегическую дополнительную инициативу, усиливающую цели Среднего коридора:

"Требования современной глобальной логистики заставляют компании искать более вариативные, устойчивые и диверсифицированные цепочки поставок. TRIPP создает еще одно надежное соединение с Турцией, в то время как БТК остается основной опорой транзита по Транскаспийскому международному транспортному маршруту".

Он добавил, что независимо от того, перевозятся ли грузы по БТК или TRIPP, в обоих случаях маршруты будут продолжаться через Карс в Турцию и далее в западные регионы страны:

"Мраморный тоннель под Босфором в Стамбуле остается ключевой точкой доступа для евразийских железнодорожных перевозок в Европейский Союз. Этот факт еще раз подтверждает стратегическую роль Турции как транзитной страны и выдвигает на первый план важность постоянных инвестиций в ее железнодорожную инфраструктуру. Азербайджан тесно сотрудничает с Турцией, чтобы обеспечить бесперебойное, эффективное и отвечающее растущему спросу сообщение между Карсом и Стамбулом и далее.