Ровшан Рустамов: Полная модернизация БТК завершится в ближайшие 2 месяца

Завершено около 95% работ по полной модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и увеличению ее пропускной способности до 5 миллионов тонн.

Завершено около 95% работ по полной модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и увеличению ее пропускной способности до 5 миллионов тонн.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Грузии председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, проектные работы планируется полностью завершить в ближайшие два месяца.

"Как известно, согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, работы по модернизации БТК и расширению проектной мощности начались с начала прошлого года", - сказал глава АЖД.

Рустамов добавил, что третий этап состоящего из пяти этапов проекта уже завершен: "Остальные работы также планируется завершить в течение 2 месяцев".

"Одной из самых больших выгод, которую принесет нашей стране эта дорога, станет увеличение объемов транзитных грузов", - добавил Р.Рустамов.

Отметим, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии - Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.