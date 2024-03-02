О нас

Ровшан Рустамов: Полная модернизация БТК завершится в ближайшие 2 месяца

Ровшан Рустамов: Полная модернизация БТК завершится в ближайшие 2 месяца Завершено около 95% работ по полной модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и увеличению ее пропускной способности до 5 миллионов тонн.
Инфраструктура
2 марта 2024 г. 17:05
Ровшан Рустамов: Полная модернизация БТК завершится в ближайшие 2 месяца

Завершено около 95% работ по полной модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и увеличению ее пропускной способности до 5 миллионов тонн.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Грузии председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, проектные работы планируется полностью завершить в ближайшие два месяца.

"Как известно, согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, работы по модернизации БТК и расширению проектной мощности начались с начала прошлого года", - сказал глава АЖД.

Рустамов добавил, что третий этап состоящего из пяти этапов проекта уже завершен: "Остальные работы также планируется завершить в течение 2 месяцев".

"Одной из самых больших выгод, которую принесет нашей стране эта дорога, станет увеличение объемов транзитных грузов", - добавил Р.Рустамов.

Отметим, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии - Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Rovshan Rustamov: BTK to be fully modernized in next 2 months
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rüstəmov: "BTQ dəmiryolu xəttinin tam modernləşdirilməsi 2 aya yekunlaşacaq"

Самое важное

Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
2 марта 2024 г. 10:28
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi