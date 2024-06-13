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Ровшан Рустамов: По БТК будет транспортироваться 60 тысяч тонн меди в год

Ровшан Рустамов: По БТК будет транспортироваться 60 тысяч тонн меди в год По железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет транспортироваться 60 тысяч тонн меди в год.
Инфраструктура
13 июня 2024 г. 13:54
Ровшан Рустамов: По БТК будет транспортироваться 60 тысяч тонн меди в год

По железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет транспортироваться 60 тысяч тонн меди в год.

Об этом Report сообщил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, уже подписано соответствующее соглашение.

"После завершения ремонтно-восстановительных работ, работ по реконструкции и расширению на 184-километровом участке железнодорожной линии БТК и возобновления работы железной дороги некоторые наши клиенты сразу же обратились к нам", - сказал он.

Грузоперевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) возобновились с 20 мая. Состав из 20 контейнеров отбыл из Абшеронского логистического центра в направлении Грузии.

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Версия на английском языке BTK to transport 60K tons of copper annually
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rüstəmov: "BTQ yenidən fəaliyyətə başlayanda müştərilərimiz dərhal bizə müraciət edib"

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