Ровшан Рустамов: По БТК будет транспортироваться 60 тысяч тонн меди в год

По железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет транспортироваться 60 тысяч тонн меди в год.

По железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет транспортироваться 60 тысяч тонн меди в год.

Об этом Report сообщил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, уже подписано соответствующее соглашение.

"После завершения ремонтно-восстановительных работ, работ по реконструкции и расширению на 184-километровом участке железнодорожной линии БТК и возобновления работы железной дороги некоторые наши клиенты сразу же обратились к нам", - сказал он.

Грузоперевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) возобновились с 20 мая. Состав из 20 контейнеров отбыл из Абшеронского логистического центра в направлении Грузии.