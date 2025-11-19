Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ровшан Рустамов: Коридор TRIPP изначально проектируется с учетом расширения

    Инфраструктура
    • 19 ноября, 2025
    • 14:51
    Ровшан Рустамов: Коридор TRIPP изначально проектируется с учетом расширения

    "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) является проектом стратегического значения, который напрямую соединит Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении и далее интегрируется с железнодорожной системой Турции.

    Как сообщает Report, об этом председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов заявил в интервью изданию NE Global.

    По его словам, Турция уже начала строительство своего участка 224-километровой линии, демонстрируя твердую политическую и финансовую приверженность проекту.

    "На азербайджанской стороне активно продолжается строительство железной дороги Горадиз–Агбенд длиной 110 километров. Работы стартовали в 2021 году и завершатся в 2026-м. На всем протяжении линии строятся восемь новых станций – Юхары Марджанлы, Шюкюрбейли, Солтанлы, Гумлаг, Хакяри, Миндживан, Бартаз и Агбенд. На сегодняшний день выполнено около 85% проектных и 68% строительно-монтажных работ", - подчеркнул он.

    Рустамов также отметил, что завершено технико-экономическое обоснование реконструкции и модернизации железнодорожной инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике, и сейчас ведутся проектные работы. После их завершения начнется строительство новой железнодорожной сети, отвечающей современным стандартам.

    По его словам, коридор TRIPP с самого начала проектируется с учетом возможности расширения: "Первоначальная пропускная способность обеспечит стабильный грузопоток, а инфраструктура при необходимости может быть расширена. В перспективе TRIPP способен составить конкуренцию маршруту Баку-Тбилиси-Карс по объему перевозок. При этом он повысит устойчивость транспортной сети, обеспечив Азербайджану наличие нескольких альтернативных транспортных коридоров".

    Rövşən Rüstəmov: "TRIPP dəhlizi artan tələbatı qarşılamaq üçün genişləndirilə bilər"
    Rovshan Rustamov: TRIPP is designed from outset with expansion potential

